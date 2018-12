Verein stellt neues Programm vor

Rhein-Neckar.Mehr als 30 Veranstaltungen beinhaltet das neue Programmheft des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur. Schwerpunkte bilden 2019 die Foto-Ausstellung „Wassertürme und Wasserwege in der Metropolregion“, die vom 4. bis 6. Januar beim Mannheimer Reisemarkt, im Frühjahr in der Heidelberger Stadtbücherei und im Sommer in der Mannheimer Abendakademie zu sehen ist. Ein weiteres großes Thema ist die Geschichte des ehemaligen Elektro-Konzerns BBC und seiner Nachfolgefirmen ABB, Alstom und GE, wo die Belegschaft in Mannheim heute ums Überleben kämpft. Generell liegt der Schwerpunkt 2019 in Mannheim, doch es gibt auch Veranstaltungen in Ludwigshafen, Frankenthal und Heidelberg.

Info: Programm unter rhein-neckar-industriekultur.de

