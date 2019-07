Verfahren gegen Pfleger nach Tötung in Lambrechter Heim eingestellt

Frankenthal/Lambrecht.Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat das Verfahren wegen Verdachts auf Totschlag gegen einen Pfleger des Alten- und Pflegeheims „Lambrechter Tal“ eingestellt. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Dem Mann war vorgeworfen worden, er habe sich während einer Spätschicht am 20. Februar 2016 von einem inzwischen verurteilten Kollegen überreden lassen, eine Bewohnerin sterben zu lassen. Dabei habe er erkannt, dass die Frau in den letzten Zügen liege.

Der Tatverdacht gegen den Pfleger beruhte auf einem Chatverlauf zwischen zwei weiteren Mitarbeitern des Heims, die genau wie der dritte Kollege Ende Juni 2018 vom Frankenthaler Landgericht wegen Mordes zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden waren (wir berichteten). Die Richter sahen es als erwiesen an, dass das Trio zwei Bewohnerinnen ermordet und weitere gequält und misshandelt hatte. Sie stellten die besondere Schwere der Schuld fest. Der nun entlastete Pfleger hatte in der Hauptverhandlung als Zeuge ausgesagt und war selbst in den Fokus der Ermittler gerückt.

Nicht ausreichend für Anklage

Der Mann selbst habe die Vorwürfe laut Staatsanwaltschaft bestritten. Er habe während seiner Spätschicht keinen Anlass zur Annahme gehabt, dass sich der Zustand der Frau so verschlechtert habe, dass er einen Arzt rufen müsse. Tatsächlich habe das im Ermittlungsverfahren festgestellte Verhalten belegt, dass sich der Beschuldigte um eine Verbesserung des Gesundheitszustandes der ihm anvertrauten Frau bemüht hatte. „Aufgrund dieser objektiven Umstände ist nicht auszuschließen, dass er auf die Aufforderung seines Kollegen, die Frau sterben zu lassen, nur scheinbar eingegangen ist“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber. Eine strafrechtliche Beteiligung des Mannes am Tod der Frau sei nicht mit der zur Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit nachweisbar gewesen. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019