Verfasser von Drohbriefen ermittelt

Hirschberg-Leutershausen.Die Polizei hat einen Verdächtigen ermittelt, der Ende Juni zwei anonyme Briefe versendet und darin die Freisetzung von Coronaviren bei einem Handballspiel angedroht haben soll. Die Schreiben gingen damals an den Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger, und den Verein SG Leutershausen, der durch seine Handballabteilung bekannt ist. In den Briefen war von einem Corona-Anschlag bei einem Spiel in dem Hirschberger Ortsteil die Rede, der mit Unterstützung von zwei an Coronaviren forschenden Mitarbeitern der Universitäten Bonn und Heidelberg durchgeführt werden sollte. Zu einer Umsetzung kam es nicht.

Laut Polizei richteten sich die Ermittlungen mithilfe des Kriminaltechnischen Instituts beim Landeskriminalamt Stuttgart schnell auf den Verdächtigen. Dieser habe die Briefe aus Verärgerung über die Vereinspolitik verfasst. Eine Gefährdung der Bevölkerung sei zu keinem Zeitpunkt gegeben gewesen. Gleichwohl ermittelt das Dezernat Staatsschutz wegen des Verdachts, eine schwere staatsgefährdende Straftat begehen zu wollen.

Nähere Informationen zum Verdächtigen gibt die Polizei unter Berufung auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht heraus. Die Beamten gehen davon aus, dass keine weiteren Personen in Planung und Verfassung der Briefe beteiligt gewesen sind. jei

