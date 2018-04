Verfolgungsfahrt mit Funkenflug

Anzeige

Sinsheim.Der Fahrer eines weißen Audi A 5 hat sich in Sinsheim eine rasante Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten gestern mitteilten, war der Wagen einer Streife gestern Morgen gegen 4.45 Uhr aufgefallen, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hoffenheim fuhr. Mit Blaulicht und Martinshorn versuchten die Polizisten den Fahrer zum Anhalten zu bewegen, was jedoch misslang. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung über die Nördliche und die Westliche Ringstraße auf, musste diese aber nach kurzer Zeit aus Sicherheitsgründen abbrechen. Der Audi war dermaßen schnell unterwegs, dass er beim Überqueren der Wederstraße abhob und beim Landen Funken versprühte. jei