Verfolgungsjagd in der Neckarstadt - 23-Jähriger wirft auf Flucht vor Polizei Drogen und Bargeld weg

Mannheim.Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat sich ein 23-Jähriger am Dienstagmittag. Wie die Beamten mitteilen, sollten diese an der Kreuzung Mittelstraße/ Pumpwerkstraße zuvor einer Kontrolle unterzogen werden, "als einer der Männer plötzlich losrannte und flüchtete". Dieser konnte jedoch kurze Zeit später durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden. Während seiner Verfolgung habe sich der 23-Jährige mehrerer mit Cannabis gefüllten Päckchen und mehrerer Hundert Euro Bargeld entledigt. Des Weiteren, so die Mitteilung, fanden die Beamten in den Taschen des Mannes mehrere Dutzend Ecstasytabletten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020