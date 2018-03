Vergewaltigung im Whirlpool ?

Anzeige

Der Fall ist der insgesamt neunte seit Februar vergangenen Jahres, wie das Polizeipräsidium Mannheim auf Nachfrage aufzählt. Die Vorwürfe sind unterschiedlich und reichen vom Zurschaustellen entblößter Genitalien über das öffentliche Onanieren oder das Begrapschen von Badegästen bis hin zu dem aktuellen Ereignis. Häufig waren Kinder oder Jugendliche Opfer der Handlungen. In zwei Fällen konnten die Täter bereits rechtskräftig verurteilt werden, in einem weiteren wurde zwar Anklage erhoben, aber es gibt noch keinen Verhandlungstermin. Überwiegend dauern die Ermittlungen noch an, wie die Liste der Polizei zeigt.

„Mehr Personal auf Rundgängen“

Das Miramar hat auf die Häufung unter anderem mit einer Aufstockung des Personals reagiert, wie Betriebsleiter Christian Bierth gestern auf „MM“-Nachfrage erläutert. Wo sonst unter der Woche fünf Mitarbeiter am Nachmittag Rundgänge gemacht hätten, seien es jetzt ein bis zwei mehr. Am Wochenende seien bis zu 18 Personen täglich bei der Aufsicht im Einsatz, ihre Rundgänge absolvierten sie jeweils zu zweit. Am fraglichen Freitagabend seien es insgesamt acht Mitarbeiter gewesen.

„Unsere Bademeister sprechen die Gäste auch aktiv an und fragen zum Beispiel in der Sauna, ob alles in Ordnung ist“, erklärt er. Erst vergangene Woche habe es eine Personal-Schulung mit der Kripo gegeben. „Die gab es in der Vergangenheit schon, und sie wurde jetzt aufgefrischt“, sagt er. Zudem habe man gerade erst einen ehemaligen Kripo-Beamten als Aushilfe gewinnen können, berichtet Bierth weiter.

Die Häufung der Belästigungen und Übergriffe könne man sich nicht erklären, sagt der 43-Jährige, der das Problem nach eigenen Angaben auch aus anderen Bädern kennt. „Wir tun alles Mögliche“, versichert er, „aber man kann eben nicht in die Köpfe schauen.“ Wer negativ auffällt, dem erteile man Hausverbot, führt Bierth aus. „Das setzen wir auch schnell durch.“ Wer sich daran nicht halte, riskiere eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Info: Zeugenhinweise an die Kripo, Telefon 0621/174-44 44

