Anzeige

Sinsheim.Ein Unfall auf der A6 in Höhe der Raststelle Kraichgau-Nord sorgt am Donnerstagmorgen für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr in Fahrtrichtung Mannheim. Nach ersten Angaben sollen an dem Auffahrunfall ein Kleintransporter und ein Lastwagen beteiligt sein. Die Autobahn ist derzeit gesperrt.

Ein Fahrer soll eingeklemmt sein. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Der Rückstau beträgt derzeit rund fünf Kilometer Länge. Näheres ist nicht bekannt.