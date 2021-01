Verkehrschaos an Kalmit-Parkplatz

Maikammer.Die Polizei hat am vergangenen Mittwoch erneut den Kalmit-Parkplatz in Maikammer gesperrt. Wie es an Silvester in einer Pressemitteilung hieß, war es dort erneut zu einem Verkehrschaos gekommen. Viele Autos seien falsch oder verkehrsbehindernd abgestellt worden, so die Polizei. Alle Verstöße in diesem Zusammenhang werde man strikt ahnden.

Angesichts des winterlichen Wetters hatten Ausflügler in Rheinland-Pfalz schon in den Vortagen für Polizeieinsätze gesorgt. Betroffen war unter anderem der Donnersbergkreis – aber auch an der Kalmit hatten die Ordnungshüter bereits eingreifen müssen (wir berichteten), Weil die Zu- und Abfahrt zeitweise nicht mehr möglich waren, kam der Verkehr dort teilweise zum Erliegen. Die Polizei appelliert an Autofahrer, ihre Wagen nur so abzustellen, dass Feuerwehr und Rettungsdienst im Notfall passieren können. fab/sin

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.01.2021