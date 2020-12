Verkehrschaos an Kalmit und Donnersberg - Ausflügler blockieren Zufahrten

Maikammer.Pfalz-Touristen haben am Mittwoch im Pfälzerwald und am Donnersberg für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Bereits an Tagen zuvor waren die Zufahrtsstraßen zum höchsten pfälzischen Berg dicht. Der Wintereinbruch in den höheren Lagen mit bezaubernder Schneelandschaft hat nach Einschätzung der Verwaltung im Donnersbergkreis zu einem außergewöhnlichen Besucherandrang geführt.

Aus verkehrstechnischer Sicht und zum Schutz gegen das Coronavirus bei Begegnungen auf überfüllten Parkplätzen habe die Kreisverwaltung ab Donnerstag und vorerst bis 4. Januar eine vorübergehende Sperrung der Zufahrtsstraße K 82 verfügt. Die Zufahrt sei ab dem Kreisel Bastenhaus täglich zwischen 8 und 16 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt.

Die Beamten aus dem südpfälzischen Edenkoben teilen mit, dass auch die Zufahrt zum Kalmit-Parkplatz in den vergangenen Tagen mehrfach gesperrt werden musste, „weil ein verheerendes Verkehrschaos herrschte“. Eine Zu- oder Abfahrt sei zeitweise nicht mehr möglich gewesen, weshalb der Verkehr zum Erliegen kam. Da auch die Rettungswege zugeparkt waren, appelliert die Polizei an Autofahrer, ihre Wagen nicht unbedacht und rücksichtslos abzustellen, so dass Feuerwehr und Rettungsdienst im Notfall passieren können.

