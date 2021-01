Verkehrsrowdy verursacht Unfall

Hirschberg.Ein rücksichtsloser Autofahrer hat auf der A 5 einen Unfall verursacht, bei dem eine 21-Jährige leicht verletzt wurde. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der 32-Jährige am Donnerstag an der Anschlussstelle Hirschberg auf die Autobahn auf. Dabei befand er sich hinter einem Lkw, den er schnellstmöglich überholen wollte.

In der Kurve setzte er den Blinker, am Anfang des Beschleunigungsstreifens zog er nach links auf die Fahrspur, ohne auf den Verkehr zu achten. Die 21-Jährige musste eine Vollbremsung einleiten, prallte mit ihrem Wagen aber dennoch auf das Fahrzeug des 32-Jährigen. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher wurde angezeigt. jei

