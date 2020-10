Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Bad Dürkheim.Eine Autofahrerin hat am Dienstag ein Verkehrsschild an der B 37 bei Bad Dürkheim umgefahren und ist im Anschluss vom Unfallort geflüchtet. Nach Angaben der Polizei meldete ein Verkehrsteilnehmer, das in Höhe des Isenachweihers ein Verkehrsschild auf der Straße liegen würde. Dort konnte das vordere Kennzeichenschild der Unfallverursacherin aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der unfallbeschädigte Wagen, verschlossen in einem Waldweg parkend, festgestellt werden. Die Fahrerin konnte an ihrer Wohnanschrift in Kaiserlautern ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Vermutlich war die Frau in einer Linkskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem im rechten Grünstreifen befindlichen Schild. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 7000 Euro, am Verkehrsschild ein Schaden von 500 Euro.

