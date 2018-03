Verkehrszeichen und Schilder beklebt - zweieinhalbjährige Haftstrafe für 53-Jährigen

Anzeige

Landau.Weil er in der Landauer Innenstadt massenweise selbst gemachte Plakate an Verkehrszeichen, Hinweisschilder und das Parkleitsystem geklebt hat, muss ein 53-Jähriger nun zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Mann wollte mit seinen Klebe-Aktionen gegen die aus seiner Sicht bestehenden Missstände in Stadtverwaltung, Justiz, Medien und beim Arbeitsamt aufmerksam machen. Da er die Plakate mit Permanent-Sprühkleber angebracht hat, sind die Schilder nach Angaben des Gerichts stark beschädigt worden, die Zettel ließen sich auch nicht einfach so entfernen. Ein Teil der Verkehrszeichen müsse nun ausgetauscht werden. Den Schaden schätzt die Strafkammer auf rund 23000 Euro. Von der Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik, die bei dem Prozess ebenfalls im Raum gestanden hatte, sahen die Richter ab. Der Mann war 2012 ebenfalls wegen Sachbeschädigung im Maßregelvollzug untergebracht worden. „Das hat bei ihm aber zu keiner nachhaltigen Verhaltensänderung geführt. Deshalb ist nicht zu erwarten, dass ein zweiter Versuch in dieser Richtung mehr Erfolg haben wird“, so der Vorsitzende. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe drei Jahren und sechs Monaten gefordert.