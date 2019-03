Verkettung mehrerer Unglücke

Frankenthal/Ludwigshafen.Es ist der Tag der Gutachter im Prozess um die BASF-Explosion: Mit nüchternen Worten beschreiben die Fachleute vor der dritten Kammer des Landgerichts Frankenthal, was sie anhand der Werkstoffe über die Katastrophe am 17. Oktober 2016 herausgefunden haben.

Ein Sachverständiger aus dem Bundeskriminalamt hat den mutmaßlich verhängnisvollen Schnitt an der mit hochentzündlichem Buten gefüllten Leitung genau untersucht. Er bekam das etwa 45 Zentimeter lange Teilstück mit dem Einschnitt, einen Trennschleifer und den Kopf eines Trennschleifers ins Labor nach Wiesbaden geliefert. „Die Trennscheiben sind geeignet, einen solchen Schnitt zu verursachen“, bestätigt er der Kammer. Er kann aber nicht sagen, welche der Scheiben genau den Schnitt verursacht hat. Eine Trennscheibe verändere sich schon nach einer einzigen Umdrehung so stark, dass sich das nicht mehr exakt zuordnen lasse.

Dafür hat der Kriminaltechniker die Laufrichtung der Trennscheibe ermitteln können – und dazu sogar ein neues Verfahren entwickelt. Diese Frage sei bislang nämlich noch nie untersucht worden, erläutert er dem Gericht. Mit Hilfe von Spänen an den Ein- und Austrittsbereichen der Schnitte sowie Ablagerungen und Rissbildungen am Schnittgrund lasse sich die Laufrichtung unterm Mikroskop erkennen. Aber: Wie der Arbeiter zu besagtem Rohr gestanden hat, könne er nicht sagen, bedauert der Sachverständige auf Nachfrage. Der Anschnitt sei eine Sache von wenigen Sekunden gewesen, erläutert er einer Nebenklägerin.

„Falscher Schnitt war Ursache“

Dreimal war eine Werkstoff-Sachverständige direkt vor Ort, um sich die Schäden anzusehen – erstmals vier Tage nach dem Unglück. Wegen eines Gasalarms habe man den Rohrgraben aber wieder verlassen müssen und erst am nächsten Tag mit der Arbeit beginnen können.

Die Zusammenfassung ihrer Untersuchungen: Alle Brände und Explosionen, die es im Landeshafen Nord an diesem Tag gegeben hat, sind ausnahmslos auf den einen falschen Anschnitt zurückzuführen. Demnach habe der Funkenflug das Gemisch entzündet, das nach dem seitlichen Anschnitt des Buten-Rohrs austrat. Die Flammen hätten die benachbarte Etylen-Leitung erhitzt.

Leitung tanzte wie ein Schlauch

„Das dauert nur wenige Minuten, bis es heiß wird“, beschreibt die Gutachterin auf Nachfrage den Effekt, den jeder von der Kochplatte kenne. Durch die zunehmende Hitze verliere der Stahl seine Dichtigkeit. Und das Medium im Rohr werde immer heißer. „Da greifen dann zwei Mechanismen ineinander.“

Die Hitze habe das Etylenrohr schließlich zerlegt. Wie ein unkontrollierter Gartenschlauch sei die 30 Zentimeter dicke Leitung durch die Luft getanzt, die austretende Chemikalie habe sich entzündet und wie ein mächtiger Flammenwerfer gewirkt. Durch die Hitze sei auch die Propylen-Leitung nebenan seitlich gerissen. Die Expertin beschreibt die Öffnungen in ihrem Gutachten als „Fischmaulbrüche“. Diese hätten wiederum andere Leitungen angeschmolzen.

„Es war eine große Kette“, sagt sie. Es habe keinen Brand und keine Explosion gegeben, die ursächlich für sich alleine hätte auftreten können. Auch eine Dampfleitung in der Nähe sei dann explodiert. Die dadurch entstehende Druckwelle habe wiederum für eine Überbeanspruchung von anderen Materialien gesorgt. Den zentralen Anschnitt der Leitung habe sie nicht gesehen, aber dafür plädiert, den Schnitt sofort durch eine Manschette zu sichern. Jeder Regentropfen löse eine Korrosion aus, die Spuren vernichte.

Ob es denn sein könnte, dass austretende Gase aus leckgeschlagenen Dichtungen oder Flanschen in der Nähe den Band hätten auslösen können, will Vorsitzender Richter Uwe Gau wissen. Dazu brauche es immer einen Funken oder ähnliches zur Entzündung, sagt die Expertin. Außerdem habe es an den benachbarten Propylen und Etylen-Leitungen direkt an der Unglücksstelle keine Dichtungen gegeben. Die Rohre seien verschweißt gewesen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.03.2019