Verlängerungbis März

Christoph 112 beim Transport eines Covid-19-Patienten in Ludwigshafen. © B. Zinke

Rhein-Neckar.Der Covid-Rettungshubschrauber Christoph 112 bleibt mindestens bis Ende März in Ludwigshafen stationiert. Dies bestätigte die ADAC Luftrettung am Montag. Der Intensivtransporthubschrauber war auf Anforderung des rheinland-pfälzischen Innenministeriums Mitte April an der BG Klinik in Oggersheim stationiert worden. Er schafft zusätzliche Kapazitäten vor allem mit Blick auf schwerstkranke

