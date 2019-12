Verletzte bei Schiffsunfall

Speyer.Bei der Kollision eines Flusskreuzfahrtschiffs mit einem Tankmotorschiff auf dem Rhein bei Speyer sind 20 Menschen verletzt worden. Wie die Wasserschutzpolizei Germersheim mitteilte, war das mit 139 Menschen besetzte Fahrgastschiff am Donnerstagabend bei dichtem Nebel frontal mit dem Tanker zusammengestoßen, der 2000 Tonnen Diesel geladen hatte. „Da sich die Anstoßstelle oberhalb der Wasserlinie befindet, ist kein Wasser eingedrungen und kein Diesel ausgelaufen“, berichtete ein Polizeisprecher. Die Unfallursache sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Neun der Verletzten, die überwiegend Prellungen erlitten hatten, seien in Krankenhäusern in Speyer und Ludwigshafen behandelt worden. „Bis auf einen Patienten wurden alle am Freitag wieder entlassen“, berichtete der Behördensprecher. sin

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019