Verletzte und Sachschäden durch Sturmtief "Fabienne" in der Region

Das Sturmtief "Fabienne" ist am Sonntag mit heftigen Sturmböen über die Rhein-Neckar-Region gezogen und hat Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr bis in die Nacht hinein beschäftigt. Am späten Sonntagabend wurde die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Region aufgehoben.

Bei der Polizei in Mannheim gingen zahlreiche Notrufe ein, die zu zu insgesamt 185 Einsätzen in der Region führten. Dabei ging es überwiegend um umgestürzte Bäume, Äste auf der Straße oder umgewehte Baustellenabsperrungen und Bauzäunen. Mehrere Personen wurden durch herabstürzende Bäume verletzt und mussten in Kliniken gebracht werden. Auch in Ludwigshafen musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Bäume stürzen auf Auto - mehrere Verletzte in der Region

Im Mannheimer Stadtgebiet wurden zahlreiche Autos durch herabfallende Ziegel und Äste beschädigt. Gegen 14.10 stürzten mehrere große Äste auf fünf geparkte Autos. Dabei entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro.

Auf der K 4190 bei Epfenbach stürzten mehrere Buchen auf die Straße und begruben einen, mit einer vierköpfigen Familie besetzten, Wagen unter sich. Ein Junge im Auto wurde von dem Baum getroffen und zog sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber aus Ludwigshafen in eine Spezialklinik geflogen werden.

Zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Kirchardt wurde ein Fahrzeug von einem Baum getroffen. Die beiden Insassen wurden vom Rettungsdienst aus dem zertrümmerten Wagen befreit. Anschließend kamen sie in eine Klinik.

In Eppelheim stürzte ein Baum auf ein Haus. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Auf der A 5 blockierten kurz vor der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen umgestürzte Bäume die Fahrbahn. Ein Baum hatte dabei eine Lärmschutzwand duchschlagen.

Aus Sicherheitsgründen wurde außerdem das Kinderfest auf der Neckarwiese in Heidelberg abgesagt. Am Weinheimer Waidsee wurde aufgrund des Sturmes gestern die Messe „LebensArt“ frühzeitig abgebrochen. Durch starke Windböen wurden in Heidelberg auch zahlreiche Baustellenabsperrungen umgeweht. An der Alten Brücke fiel ein Bauzaun auf ein Auto. Im Rahmen der Streife wurden am Sonntagnachmittag zahlreiche Radler, Wanderer und Spaziergänge im Stadtwald und auf dem Königsstuhl uf die drohenden Gefahren hingewiesen. Allerdings war der überwiegende Teil von der Warnung unbeeindruckt und setzte den Weg trotz der mittlerweile starken Windböen fort.

In Weinheim fiel in der Händelstraße ein Baugerüst um, weshalb die Polizei die Straße für den Verkehr sperren musste. In Sinsheim stürzten zwei Bäume auf das Auto einer 25-Jährigen, die leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

In Schwetzingen und den umliegenden Gemeinden sorgten die Windböen für zahlreiche abgebrochene Äste und lose Dachziegel. Insgesamt verzeichneten die Rettungskräfte 16 Einsätze.

Auch die Feuerwehren und die Polizei in Südhessen waren aufgrund der Sturmschäden am Sonntag pausenlos im Einsatz. Nach Angaben der Polizei wurden zwischen 15.15 Uhr und 18.30 Uhr alleine bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Südhessen, die Meldungen aus Darmstadt, den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Bergstraße, Odenwald und von den Autobahnen entgegennimmt, mehr als 160 Notrufeinsätze eröffnet.

"Auffallend ist die hohe Zahl umgestürzter Bäume, die nach ersten Einschätzungen deutlich höher als bei bisherigen Unwettern war", hieß es vom Polizeipräsidium Südhessen. Auf vielen Straßen gab es Behinderungen deswegen. Die Führungszentrale der Polizei im Bereich Rheinpfalz sprach dagegen auf Nachfrage von einer "durchweg ruhigen" Lage in Ludwigshafen und Umkreis.

Beeinträchtigungen im Zugverkehr durch umgestürzte Bäume

Auch der Zugverkehr in der Region war durch Sturmschäden beeinträchtigt: Nach Angaben der Bahn war die Strecke zwischen Hockenheim und Waghäusel über Stunden hinweg unterbrochen. Züge wurden zunächst an Bahnhöfen warten. Ebenso lagbei Ladenburg ein umgestürzter Baum im Gleis. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen.

Das Sturmtief hat auch in Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr verursacht. Am Nachmittag mussten mehrere Bahnstrecken wegen des Sturms gesperrt werden, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Die eigentlich zweigleisige Riedbahn war zwischen Mörfelden und Groß-Gerau auf eingleisigen Betrieb umgestellt. Fernzüge wurden laut einem Bahnsprecher über die Main-Neckar-Bahn umgeleitet. Auch die Strecken Mainz-Worms-Mannheim war in beiden Richtungen gesperrt. Nach einigen Stunden wieder frei waren dagegen laut Bahn die Strecken Frankfurt-Heidelberg sowie Frankfurt-Mannheim.

Der erste schwerere Sturm im kalendarischen Herbst hat am Sonntag auch den Luftverkehr beeinträchtigt. Von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt hieß es am Abend: Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen komme es zu Verzögerungen im Betriebsablauf und vereinzelten Flugausfällen. Etwa zwei Dutzend Flüge waren vor allem zwischen 16 und 18 Uhr annulliert worden, wie die Webseite zeigte. Fluggäste wurden noch am Abend gebeten, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen und sich möglichst früh am Check-in-Schalter einzufinden.