Verletzter Motorradfahrer bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Meckesheim/Eschelbronn.Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen am Freitagmorgen auf der Landesstraße 549 zwischen Meckesheim und Eschelbronn ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es nach ersten Erkenntnissen gegen 6.45 Uhr zu einem Auffahrunfall dreier Fahrzeuge. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Zu weiteren Verletzten soll es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen sein. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Strecke gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020