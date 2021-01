Vermisste 36-Jährige gefunden

Heidelberg.Die Suche nach einer 36-Jähringen in Heidelberg ist erfolgreich verlaufen. Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau in der Nacht zum Samstag als vermisst gemeldet worden. Da sie auf einen Rollstuhl angewiesen ist, wurde zunächst nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Beamten suchten mit Hunden und einem Polizeihubschrauber. Im Rahmen der Fahndung wurde die 36-Jährige gegen 23.45 Uhr im Bereich Heidelberg-Wieblingen gefunden. Sie wurden mit Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021