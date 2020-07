Vermisste gefunden

Rhein-Neckar.Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften hat die Polizei seit Samstagnachmittag nach einer vermissten 16-Jährigen gesucht – mit Erfolg. Die erblindete Jugendliche war zuvor in einer heilpädagogischen Einrichtung in der Nähe von Ladenburg untergebracht. Am frühen Sonntagmorgen konnte die Polizei dann Entwarnung geben: Stark unterkühlt, aber ansonsten wohlbehalten habe man die 16-Jährige in der Nacht gefunden.

Eine Vermisstenmeldung beschäftigte am Wochenende auch die Polizei in Speyer. Dort war eine Frau verschwunden. Gefunden wurden zunächst nur ihr Fahrrad und ihre Handtasche, ihrem Ehemann zufolge war sie außerdem alkoholisiert. Die Polizei leitete eine Suchaktion ein. Etwa zwei Stunden nach der Meldung trafen die Beamten die Frau dann betrunken, aber wohlbehalten zu Hause an. fab

