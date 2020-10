Vermisste junge Männer aus Birkenau wohlbehalten aufgetaucht

Birkenau.Die Fahndung nach den beiden seit dem Wochenende vermissten jungen Männern aus Birkenau ist eingestellt worden. Die Heranwachsenden im Alter von 18 und 19 Jahren wurden nach Angaben der Polizei am Mittwochmittag, kurz vor 12 Uhr, im Bereich des Steinbruchs bei Weinheim von einer Streife des zuständigen Polizeireviers angetroffen.

Im Rahmen der Personenkontrolle wurde die Identität der beiden eindeutig bestätigt. Laut Polizei geht es ihnen den Umständen entsprechend gut. Sie wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Wache gebracht.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, verdichteten sich während der Such- und Ermittlungsmaßnahmen am Dienstag bereits die Hinweise darauf, dass sich die jungen Männer aus eigener Veranlassung heraus im Waldgebiet aufhalten würden.

Bis in die Abendstunden fanden rund um Hemsbach Suchmaßnahmen statt. Hierbei hatte die Polizei auch mit Hilfe von Megafonen die jungen Männer direkt angesprochen. Eine Kontaktaufnahme ihrerseits erfolgte nicht. Auch eine Kontaktaufnahme zu Spaziergängern, die ihnen seit dem Wochenende begegnet waren, blieb aus.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020