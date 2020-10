Vermisste junge Männer mehrfach gesehen - Polizei geht nicht mehr von Gefahrensituation aus

Birkenau.Im Fall der beiden vermissten jungen Männer aus Birkenau (wir haben berichtet), geht die Polizei aktuell davon aus, dass sich die beiden nicht in einer Gefahrensituation befinden.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilten, verdichteten sich während der Such- und Ermittlungsmaßnahmen am Dienstag die Hinweise darauf, dass sich die jungen Männer aus eigener Veranlassung heraus im Waldgebiet bei Hemsbach aufhalten dürften.

Bis in die Abendstunden fanden rund um Hemsbach Suchmaßnahmen statt. Hierbei hatte die Polizei auch mit Hilfe von Megafonen die jungen Männer direkt angesprochen. Eine Kontaktaufnahme ihrerseits erfolgte nicht. Auch eine Kontaktaufnahme zu Spaziergängern, die ihnen seit dem Wochenende begegnet waren, blieb aus.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und der aufgenommenen Fährten der Suchhunde, ist derzeit davon auszugehen, dass die beiden Heranwachsenden zu Fuß unterwegs sind. Hinweise auf eine mögliche Straftat oder eine noch andauernde Notsituation haben sich bislang nicht ergeben.

Die Ermittlungen der Polizei werden weiter fortgesetzt.

