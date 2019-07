Verpuffung beim Grillen

Neckarbischofsheim.Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen 45-jährigen Mann aus Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis). Wie die Behörden berichten, wollte der Mann bei einem Grillabend am Samstag ein Schwedenfeuer entzünden. „Dazu legte er einen in Öl getränkten Holzstamm waagrecht auf die Glut der Grillstätte und nicht wie üblich senkrecht“, berichtet ein Polizeisprecher. Durch das Öl sei ein Gas-Luftgemisch entstanden, das sich in einer Verpuffung entzündete.

Ein 22 Jahre alter Mann habe dadurch so schwere Verletzungen im Gesicht und an den Armen erlitten, dass er unter notärztlicher Begleitung in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Ein 17-Jähriger wurde nach Polizeiangaben an der Hand verletzt, konnte das Krankenhaus aber wieder verlassen. sin

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.07.2019