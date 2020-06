"Verrückte Pfälzer" gründen knallgrüne Sporttruppe

Rhein-Neckar.„Wir sind alle ein bisschen verrückt hier, das macht den Laden aus“, sagt Bernd Wießner und klopft seinem Kumpel Helmut Schuck auf die Schulter. Beide stecken in einem knallgrünen Lauftrikot, das die Kralle eines Bären ziert. Mit Freunden haben die Pfälzer vor 25 Jahren aus einer Laune heraus die „United Runners of Pfalz“ – kurz „URoP“ – gegründet. Am Samstag, 27. Juni, ab 14 Uhr, feiern sie mit einem 25-Stunden-Lauf den Geburtstag der Sportgemeinschaft.

„Angefangen hat alles mit einem 24-Stunden-Lauf in Fellbach, deshalb mussten wir noch einen drauf setzen“, erklärt Schuck, der wie Wießner schon einige Ironman- Distanzen absolviert hat. „Wir waren damals eine lustige Clique aus Läufern und Triathleten, die Spaß am Sport hatte. Und so ist das auch heute noch. Wir sind kein Verein mit festen Trainingszeiten, sondern verabreden uns spontan zum Laufen oder Biken“, erklärt er. So kommuniziere die Gruppe über Facebook, Instagram, WhatsApp und den Newsletter.„Die URoPs stehen für Fairness, Spaß und Respekt“, betonen die Macher. Kult sei mittlerweile das knallgrüne Trikot mit dem Tatzen-Logo, das alle Runner verbindet. „Die Leute kennen sich ja nicht alle persönlich, manche kommen aus der Pfalz, andere aus Mannheim, Viernheim oder Waghäusel. Aber wenn man ein grünes Trikot bei einer Laufveranstaltung sieht, kommt man automatisch mit dem Träger ins Gespräch“, so Wießner. „Wir hatten nie vor, eine Gemeinschaft mit mehr als 250 Mitgliedern zu werden, das hat sich einfach so ergeben“, sagt Schuck.

Mülltonne als Pilgerstätte

Mittlerweile habe sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. Um Leistungsdruck gehe es dabei nicht: „Jeder kann ein Grüner werden, der Fünf-Kilometer-Walker genauso wie der Triple-Ironman-Teilnehmer.“ Und weil Runner ein bisschen verrückt seien, entwickelten sich manchmal Dinge, die man nicht planen kann. „So wie unsere Pilgerstätte, die heilige Mülltonne von Frankenthal“, verrät Schuck. So hat Klaus Erben aus Studernheim seine Müllbox knallgrün angestrichen. Ein anderer Runner habe ein Selfie davon gepostet und damit eine Welle losgetreten: „Jeden Tag kommen auf unserer Homepage mindestens zwei neue Fotos dazu.“

Beim 25-Stunden-Lauf am Wochenende dürften auch Gäste mitmachen: „Jeder läuft bis Sonntag, 13 Uhr, so oft und so viel er will“, erklären beide. Die Startnummer druckt sich jeder selbst aus, die Daten zeichnen Uhren auf und die Siegerehrung übernehmen Schuck, Wießner sowie Andreas Roth – der die Homepage gestaltet – im Livestream. „Die Teilnahme ist kostenlos, aber wir sammeln Spenden für den Wünschewagen.“ 180 Sportler sind schon angemeldet. „Die Leute haben Lust auf so was, weil wegen der Corona-Krise keine Wettkämpfe stattfinden“, sagt Schuck, der in seinem Hof eine Wechselzone für Staffeln aufbaut. „Wir gehen es gemütlich an. Anders als vor 25 Jahren muss keiner im strömenden Regen die ganze Nacht durchhalten.“ sin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.06.2020