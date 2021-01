Versuchter Raub durch drei Unbekannte – zwei bestimmte Zeugen gesucht

Worms.Drei unbekannte Täter haben am Freitagabend in Worms versucht, einen 46 Jahre alten Mann auszurauben. Der Geschädigte war nach Polizeiangaben vom Samstag gegen 18 Uhr nach einer Zigarette gefragt worden. Nachdem der 46-Jährige dies verneinte, stießen ihn die Täter zu Boden. Anschließend wurde er körperlich angegangen und am Boden liegend nach Wertgegenständen abgetastet. Beim Erblicken zweier Passanten ließen die Unbekannten vom Geschädigten los und flüchteten ohne Beute.

Eine Täterbeschreibung war nicht bekannt. Ebenfalls waren die Personalien der beiden Passanten unbekannt. Die beiden Zeugen und etwaige weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.01.2021