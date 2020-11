Versuchter Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Altrip.Einen Trickdiebstahl im letzten Moment verhindert hat ein 80-Jähriger am Freitagmittag in Altrip. Nach Angaben der Polizei wurde der Senior gegen 12.30 Uhr in der Dalbergstraße von einem Mann angesprochen, der vorgab eine Autopanne zu haben und die Notfallnummer eines Pannendienstes zu benötigen. Als der 80-Jährige hilfsbereit seinen Geldbeutel zückte, um seine Clubkarte zu holen, versuchte der Unbekannte in diesen zu greifen. Glücklicherweise wurde dies durch den älteren Mann bemerkt, der den Fremden aufforderte Abstand zu halten, woraufhin dieser flüchtete.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/4950 bei der Polizei zu melden.

