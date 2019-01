Verteidiger hält Vorsitzenden Richter für befangen

Richter Alexander Schräder leitet den „Babymord-Prozess“. © VEnus

Frankenthal.Im Frankenthaler „Babymord-Prozess“ hat Verteidiger Alexander Klein gestern gleich zwei Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden Richter Alexander Schräder gestellt. Grund ist vor allem eine unterschiedliche Auffassung über die weitere Terminplanung für den Prozess und Kollisionen mit anderen Verfahren.

Klein ist nicht nur Verteidiger von David L., der seit mittlerweile mehr als zwei Jahren in einem Mordprozess vor Gericht steht, weil er im Mai 2016 unter anderem seine zwei Monate alte Tochter vom Balkon im zweiten Stock einer Mietwohnung in Frankenthal geworfen haben soll. Der Ludwigshafener Rechtsanwalt ist aber auch Nebenklägervertreter im Prozess um die BASF-Explosion, der am 5. Februar ebenfalls vorm Frankenthaler Landgericht startet.

Auf der Suche nach Verhandlungsterminen hat die Erste Strafkammer Tage festgelegt, an denen beide Verfahren zeitgleich stattfinden. Klein hat Anträge auf Verschiebung der Termine im „Babymord-Prozess“ gestellt, was das Gericht ablehnte. Dies will Klein nicht hinnehmen. In gut 20 Minuten begründete er die Besorgnis der Befangenheit und warf Schräder Voreingenommenheit vor. Indem er die Wichtigkeit beider Verfahren nicht anerkenne, beraube der Richter den Angeklagten seiner Verteidigungsrechte. Klein sieht in der Ablehnung seines Antrags auch eine Retourkutsche des Richters auf die mittlerweile 27 neuen Beweisanträge, die Klein in der vergangenen Woche gestellt hat.

Die Staatsanwaltschaft hält die Vorwürfe für unbegründet. Klein übernehme im BASF-Verfahren die Rolle eines Nebenklägervertreters, führte Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz aus. Damit habe er in beiden Prozessen eine unterschiedliche Rolle. Als Nebenklägerverteidiger bestehe keine zwingende Anwesenheitspflicht, als Pflichtverteidiger schon. Am Donnerstag entscheidet die Kammer in gleicher Besetzung, aber mit einer anderen Vorsitzenden Richterin über den Befangenheitsantrag Kleins.

Beschwerde eingelegt

Grund des juristischen Schlagabtauschs ist die lange Dauer des Prozesses, die mittlerweile auch übergeordnete Instanzen beschäftigt. Die Häufigkeit der Verhandlungstage spielt im „Babymord-Prozess“ zudem aktuell eine entscheidende Rolle. Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht am vergangenen Freitag eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken über die so genannte Haftfortdauer des Angeklagten kassiert. Dieser hat damit erfolgreich Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts eingelegt. Die Verfassungsrichter sahen das Grundrecht des Angeklagten auf die Freiheit der Person verletzt. L. sitzt seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Das Landgericht habe weniger als einmal pro Woche getagt, monierte das Verfassungsgericht. Die nicht nur kurzfristige Überlastung eines Gerichts könne niemals Grund für die Anordnung einer Haftfortdauer sein. Nun muss das Oberlandesgericht Zweibrücken neu entscheiden, wahrscheinlich noch diese Woche. Prozessbeteiligte rechnen damit, dass der Angeklagte aus der U-Haft entlassen wird. Dann ändern sich die Spielregeln erheblich. Weil es dann keine Haftsache mehr ist, besteht kein zeitlicher Druck mehr. Dann könnte sich das Verfahren noch sehr lange hinziehen.

