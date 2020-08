Verteidigung kritisiert Gutachter

Frankenthal.Im Prozess um die tödlichen Messerstiche gegen einen 18-Jährigen in Frankenthal im November 2019 übt die Verteidigung Kritik am psychiatrischen Gutachter Harald Dreßing. Im Fokus steht vor allem die Frage, ob der 23-jährige Angeklagte, der den 18-Jährigen mit einem Fäustel gegen den Kopf geschlagen und ihn anschließend mit zwei Messerstichen getötet haben soll, therapierbar ist oder nicht. Dreßing hatte in seinem Gutachten zuletzt eine dissoziale Persönlichkeitsstörung bei dem Angeklagten ausgemacht und ihn – auch mit Blick auf vergangene Taten – als untherapierbar eingestuft.

Bei der Fortsetzung des Prozesses am Montag gab Rechtsanwältin Katja Kosian eine Erklärung ab, in der sie die Bewertung des Sachverständigen rügte. Zu diesem Zeitpunkt könne nicht mit dieser Bestimmtheit von einer Unbehandelbarkeit gesprochen werden. Es sei durchaus denkbar, dass bei dem 23-Jährigen eine verzögerte Reifeentwicklung einsetze, nachdem dies in der Jugend aus vielerlei Gründen nicht der Fall gewesen sei. „Bei entsprechender Bereitschaft des Angeklagten ist aus unserer Sicht sehr wohl von einer Formbarkeit durch eine Therapie auszugehen“, sagte Kosian, die sich auch auf einen Artikel in einem wissenschaftlichen Magazin berief. Über den Antrag der Verteidigung, den Sachverständigen noch einmal zu hören, muss das Gericht noch entscheiden. Der Prozess wird an diesem Dienstag fortgesetzt. jei

