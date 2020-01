"Vertrauen verloren"

Rhein-Neckar.Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz fordert das Regierungspräsidium Karlsruhe auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Sanierungsdauer der Speyerer Salierbrücke zu verkürzen. Die regionale Wirtschaft sei von der um ein Jahr verlängerten Vollsperrung teilweise massiv betroffen. Außerdem fordert die IHK eine frühzeitige Information der Öffentlichkeit, „um das verloren gegangene Vertrauen wieder herzustellen“, schreibt die IHK in einer Pressemitteilung.

Info-Veranstaltung am Mittwoch

Die Salierbrücke sei für die Unternehmen vor Ort eine wirtschaftliche Lebensader, betont Nicole Rabold, die bei der IHK Pfalz für Infrastruktur und Digitale Wirtschaft zuständig ist: „Das Regierungspräsidium Karlsruhe muss nun alles tun, um die Arbeiten zu beschleunigen und sicher zu stellen, dass die beauftragten Bauunternehmen ihre Verträge einhalten.“ Dass sich die Vollsperrung um ein Jahr bis zum Frühjahr 2022 verlängere, habe die Unternehmen überrascht, bemängelt Rabold die Kommunikationspolitik des Unternehmens. Die Bürgerinformation an diesem Mittwoch ab 19 Uhr in der Stadthalle Speyer sei ein Schritt in die richtige Richtung, reiche allerdings nicht aus. Eine Sanierung dieser Dauer mit massiven Auswirkungen solle fortwärend offen kommuniziert werden, fordert Rabold.