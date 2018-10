Veterinärin voll schuldfähig

In diesem leerstehenden Haus hat die Tierärztin 15 Hunde gehalten. © sin

Landau.Im Landauer Prozess um eine Tierärztin aus der Südpfalz hat die psychiatrische Gutachterin die Angeklagte als krankhafte Tiersammlerin eingestuft. Allerdings seien die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit der 51-Jährigen dadurch nicht eingeschränkt gewesen, weshalb sie strafrechtlich voll schuldfähig ist. Wie berichtet, muss sich die Frau wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Betrugs verantworten. Laut Anklage soll sie 43 Hunden, 18 Katzen und zwei Kängurus über Monate hinweg „erhebliche Leiden“ zugefügt haben, weil sie die Tiere nicht artgerecht gehalten hat.

Zustände bagatellisiert

„Möglicherweise hat sich das Tiersammeln aus einem falsch verstandenen Hilfsbedürfnis heraus entwickelt“, berichtet die Wieslocher Gutachterin. So habe ihr die Angeklagte erzählt, dass viele Menschen alte und kranke Tiere zu ihr bringen, aber nicht mehr abholen würden. Auf die Vorwürfe aus der Anklage angesprochen, habe die Tierärztin keinen Ansatz von Selbstkritik gezeigt. „Sie hat für jeden einzelnen Fall eine Begründung geliefert und die Zustände bagatellisiert.“ Dieses Verhalten sei nach einer amerikanischen Studie typisch für Tier-Messies. Ins Bild passe auch, dass die Angeklagte nicht anerkennen will, dass sie etwas falsch gemacht hat. „Tiersammler sehen nicht, dass die Kreaturen leiden, und hören auch nicht damit auf, neue Schützlinge aufzunehmen oder weiter zu züchten. Ihnen die Tiere wegzunehmen, ist also sinnlos“, betont die Psychiaterin.

Tatsächlich hatte es bereits 2009 ein Verfahren gegen die Veterinärin gegeben. Damals waren bei einer Kontrolle nach einem Zeugenhinweis 45 erwachsene Hunde, 20 Welpen und ein Hängebauchschwein in jenem verdreckten Bungalow gefunden worden, der auch Schauplatz der Kontrolle im April dieses Jahres war. Wie die Vorsitzende Richterin Katharina Kraus aus den Akten vorträgt, war das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldbuße von 300 Euro eingestellt worden. Die Tierärztin hatte damals erklärt, die unhygienischen Zustände in dem Haus seien einer kaputten Heizung und einer defekten Wasserleitung geschuldet. „Das hört sich alles sehr ähnlich an – die Vorwürfe wie die Erklärungen“, sagt die Amtsrichterin.

Diese Parallelen sieht auch Karl-Heinz Kirsch, Leiter des Veterinäramts im Kreis Südliche Weinstraße, dem der Polizeieinsatz noch lebhaft in Erinnerung ist: „Ich bin seit 30 Jahren im Tierschutz tätig, aber das, was mir in diesem leerstehenden, völlig zugewachsenen Bungalow begegnet ist, habe ich vorher noch nie gesehen“, berichtet er im Zeugenstand. „Es hat schon im Flur bestialisch gestunken und der Putz war von den Wänden gebissen und gekratzt. Aber das war nur die Spitze des Eisbergs. Die Krönung war der Kellerabgang: Zuerst musste man über zwei tote Ratten steigen, dann rannte uns schon eine kleine, völlig verängstige Labrador-Hündin über den Weg. In einem stockdunklen Kohlenkeller hockte der nächste Hund“, schildert Kirsch. Als er die Tierärztin nach dem Grund für die Einzelhaft gefragt habe, „hieß es nur, er wäre unverträglich“. Persönlich betroffen gemacht habe ihn der Anblick eines Beagles, der in einem anderen leerstehenden Anwesen der Angeklagten in einem Kriechkeller lag: „Als wir ihn herausgelassen haben, ist er völlig verwirrt herum gestolpert und gegen unsere Beine gelaufen.“

Mauer des Schweigens

Unverständlich ist Kirsch, dass seine Behörde erst Ende April von der Sache erfahren habe, obwohl sie laut Aktenlage wohl seit Januar schwelte. „Wir kriegen im Tierschutz täglich anonyme Anzeigen wegen Lappalien, aber in dieser Sache sind wir auf eine Mauer des Schweigens gestoßen“, berichtet er. Es sei völlig unmöglich, dass die Nachbarn der beiden betroffenen Häuser nichts von den Zuständen dort bemerkt haben wollen. „Niemand hat uns eingeschaltet, nicht einmal die Angestellten der Angeklagten – das ist unfassbar und traurig“, findet Kirsch.

Der Prozess wird am Montag mit den Plädoyers fortgesetzt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018