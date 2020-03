Viele Frauen wissen nicht wohin

Bordelle – das Bild zeigt Nürnberg – mussten schließen. © dpa

Rhein-Neckar.Viele Branchen sind von den Corona-Verboten betroffen, doch kaum ein Bereich wird so von den Auswirkungen überrollt wie die Prostitution. Wo andere Freiberufler im Internet Spendenaktionen starten, kämpfen viele Frauen, die ihren Körper für Geld anbieten, ums Überleben. Beinahe über Nacht sind ihnen nicht nur die Einnahmen, sondern auch das Dach über dem Kopf weggebrochen. Die Diakonie Baden geht davon aus, dass allein im Rhein-Neckar-Raum Hunderte ausländische Prostituierte arbeiten, die wegen der Grenzschließungen nicht mehr in ihre Heimatländer zurückreisen können. Um das Schlimmste abzufedern, legt die Diakonie jetzt einen Nothilfefonds auf. Und der ist dringend nötig, wie ein Gespräch mit zwei Sozialarbeiterinnen der Heidelberger Beratungsstelle zeigt.

„Viele wissen nicht wohin, denn oft ist der Arbeitsplatz auch der Wohnort“, berichten Nora Bretschi und Carolin Weik, die sich im Rahmen des Programms „Anna – Beratung für Menschen in der Prostitution um die Frauen kümmern. Beide arbeiten beim Diakonischen Werk Heidelberg. „Momentan bleiben wir mit den Betroffenen überwiegend per Telefon in Kontakt.“ Manche hätten es noch geschafft, vor der Schließung der Grenzen in ihre Heimat zu reisen. Die meisten kämen aus Rumänien oder Ungarn, manche auch aus Bulgarien oder Polen.

„Wenn eine Frau aus der Prostitution aussteigen möchte, bringen wir sie normalerweise erst einmal in einem Hotel oder Hostel unter, aber das geht im Moment ja auch nicht, weil alles geschlossen ist“, erklärt Bretschi. Man bemühe sich jetzt darum, über die Kirche Lösungen zu finden. Ihre Klientinnen seien sehr schutzbedürftig und könnten nicht einfach in einer Obdachlosenunterkunft übernachten.

Existenzielle Bedrohung

Christine Spanninger, Fachreferentin für Frauen im Diakonischen Werk Baden, sieht eine existenzielle Bedrohung. Menschen, die ohnehin kaum gesellschaftliche Beachtung fänden, drohten jetzt gänzlich durch alle Raster zu fallen. „Die Frauen stehen buchstäblich vor dem Nichts und wenden sich hilfesuchend an die Fachberatungsstellen.“ Doch bis Anträge gestellt und bewilligt seien, vergehe viel Zeit. „Die Betroffenen haben meistens in der Heimat eine Familie, die sie ernähren müssen, deshalb haben sie keinerlei Rücklagen von denen sie leben könnten“, berichtet Bretschi. Doch um Anträge auf Unterstützung zu stellen, brauche man eine Postanschrift. „Das haben diese Frauen ja nicht“, sagt Weik. „Sie brauchen jetzt schnell Unterstützung. Dabei geht es um Fragen des Überlebens: Wo kann ich wohnen? Womit zahle ich Essen? Wie beantrage ich Unterstützung?“, verdeutlicht Spanninger. Bis staatliche Hilfen greifen, hat die Diakonie Baden deshalb mit den Evangelischen Frauen in Baden ein Hilfepaket zur Überbrückung der akuten Notlage geschnürt: „Kern ist ein Nothilfefonds, der es den Fachberatungsstellen ermöglichen soll, die Frauen für die nächsten Wochen mit dem Nötigsten zu versorgen“, sagt Anke Ruth-Klumbies, Leiterin der Evangelischen Frauen. Um die Hilfesuchenden auch ohne persönliche Kontakte und Gespräche unterstützen zu können, habe die Diakonie Baden jetzt auch eine Online-Beratung eingerichtet.

Ob die Corona-Krise sich letztlich als Chance erweist, dauerhaft aus dem ältesten Gewerbe der Welt auszusteigen, können die beiden Sozialarbeiterinnen derzeit nicht abschätzen: „Sicher wollen die meisten einen anderen Job – irgendwann. „Wir haben Klientinnen schon in die Gastronomie vermittelt, aber das braucht Zeit“, weiß Bretschi. „Um den Schritt in ein neues Leben zu wagen, muss zuerst die Existenz gesichert sein.“

