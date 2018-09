Viele telefonieren am Steuer

Rhein-Neckar.Bei Kontrollen im Rahmen des bundesweiten Aktionstages zu mehr Verkehrssicherheit hat die Polizei in Heidelberg einen 43-Jährigen gestoppt, der während der Fahrt telefonierte. Er berichtete den Beamten, dass er seinen Kollegen, der sich schwer an der Hand verletzt habe, in die Klinik fahren müsse. Da er seinen Führerschein „abgegeben“ habe, übernahmen die Polizisten den Verletztentransport.

Insgesamt wurden im Bereich des Mannheimer Präsidiums 2209 Pkw, 72 Lkw und 230 Radler überprüft. Zu den Akten kamen 362 Verstöße gegen die Gurtpflicht, 236 Mal unerlaubtes Telefonieren am Steuer und 17 Mal im Radsattel. Zudem transportierten 17 Eltern ihren Nachwuchs ohne Sicherung. sin

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018