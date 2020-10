Viele Wirte lüften lieber

Rhein-Neckar.Hitzige Diskussionen in Heidelberg, gelassene Gastwirte in Rheinhessen und Ludwigshafen oder großzügige Lösungen in Lampertheim, Speyer und Landau – an den als Klimakiller aus vielen Städten verbannten Heizpilzen scheiden sich die Geister. Einheitliche Regelungen gibt es nicht, da jede Kommune selbst entscheiden darf, ob sie die Wärmespender erlauben will. Da Heizpilze meist mit Propangas

...