Vielfältiges Programm

Sinsheim.Konzerte, Lesungen, Kunstausstellungen, Theater – mehr als 30 Veranstaltung in neun Wochen umfassen die am Wochenende beginnenden Kulturtage Sinsheim. Auftakt ist mit der Irish-Folk-Band Patchfolk am 20. September im Städtischen Kulturquartier „Würfel“ (ausverkauft). Am 21. September, 20 Uhr, präsentieren Karl Schramm und Didi Leinberger ihr Programm „Performing Songs Of Leonard Cohen“ im „WIRTHsHaus“ (Grabengasse 3) – eine besinnliche Hommage an den Meister der Melancholie mit allen Songs von Cohens erstem Album und einer Auswahl späterer Lieder (Abendkasse: 17 Euro). mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019