Vier junge Männer wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft

Mannheim.Sie sollen seit dem Frühjahr 2016 massiv mit Drogen gehandelt haben – jetzt sitzen vier junge Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren in Untersuchungshaft.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung am Mittwoch mitteilten, soll der 28-jährige Hauptverdächtige in der Zeit zwischen März 2016 und Mai 2018 in 34 Fällen über das Darknet Amphetamin und Ecstasy-Tabletten bestellt haben und habe sich diese nach Mannheim liefern lassen. Insgesamt soll er auf diese Weise rund 10 Kilogramm Amphetamin und 200 Ecstasy-Pillen erworben haben, welche er anschließend an mehrere Abnehmer verkauft habe.

Die drei weiteren Verdächtigen sollen in zahlreichen Fällen bei dem 28-Jährigen Amphetamin erworben und hinterher ebenfalls an eine Vielzahl von Abnehmern weiterverkauft haben.