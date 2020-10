Vier Männer in Haft

Einen echten Dienstausweis konnten die Betrüger nicht vorzeigen. © dpa

Rhein-Neckar.Weil sie als falsche Polizeibeamte Senioren um ihr Erspartes gebracht haben sollen, sitzen vier Männer zwischen 21 und 29 Jahren nun wegen bandenmäßigen Betruges in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, sollen die Verdächtigen zwischen Februar und April in mindestens vier Fällen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis in wechselnder Besetzung agiert haben. Dabei entstand ein Schaden von 900 000 Euro.

Die Verdächtigen sollen einer von der Türkei aus agierenden Tätergruppierung angehören. Die Beschuldigten hatten unter der gefälschten Telefonanschlussnummer „110“ Kontakt zu den älteren Opfern aufgenommen und sich als Beamte der örtlichen Dienststelle ausgegeben. Mit dieser Masche ergaunerten sie Bargeld, Schmuck, Goldbarren und EC-Karten. Bei der Durchsuchung von sechs Wohnungen sei „umfangreiches Beweismaterial“ sicherstellt worden. sin

