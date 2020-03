Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Weinheim

Weinheim.Bei einem Verkehrsunfall auf der Mannheimer Straße in Weinheim sind am Sonntagabend vier Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen auf Anfrage mitteilte, wurden die Verletzten alle in umliegende Kliniken gebracht. Der Unfallhergang ist derzeit noch unklar, zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt. Ein Auto soll in Richtung Autobahn unterwegs gewesen sein und im Bereich der Bushaltestelle aus noch unklarer Ursache in die Leitplanke geprallt sein. In der Folge stieß der Fahrer mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. Bei der Kollision sollen insgesamt zwei Personen eingeklemmt worden sein. Während der Rettung soll ein Fahrzeug in Brand geraten sein, den die Feuerwehr aber schnell löschen konnte. Bei zwei Verletzten soll ein Notarzt Lebensgefahr nicht ausgeschlossen haben.

Während der Bergung und der am späten Abend wurde die Mannheimer Straße in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744222 oder 06201/10030 zu melden.