Schriesheim/Heiligkreuzsteinach.Nach mehr als vier Monaten sind die Untersuchungen der vier Hunde abgeschlossen, die Ende März 2019 entlang der K 4122 bei Schriesheim und Heiligkreuzsteinach tot aufgefunden wurden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ergaben sich durch die Untersuchung in der Chemischen und Veterinäruntersuchungsanstalt in Karlsruhe keine Hinweise auf die Todesumstände der Tiere. Auch eine Analyse im Institut in Freiburg blieb ergebnislos.

Das pathologische Gesamtbild lässt nach Angaben der Polizei eher den Schluss zu, dass die Hunde aufgrund schwerer Stressfaktoren, wie sie beispielsweise bei illegalen Transporten, aber auch bei der Tierhaltung und Aufzucht zuvor entstehen können, zu Tode gekommen sind.

Video Lokales Heiligkreuzsteinach: Erneut toter Hund gefunden - Polizei sucht Zeugen Heiligkreuzsteinach, 25.0319: Im Waldgebiet bei Heiligkreuzsteinach-Lampenhain wurde ein weiterer toter Hund gefunden. Damit sind es mittlerweile vier Tiere, die vermutlich aus demselben Haushalt stammen. (Quelle: RNF) Heiligkreuzsteinach, 25.0319: Im Waldgebiet bei Heiligkreuzsteinach-Lampenhain wurde ein weiterer toter Hund gefunden. Damit sind es mittlerweile vier Tiere, die vermutlich aus demselben Haushalt stammen. (Quelle: RNF)

Die Hunde wurden schließlich mit einem Fahrzeug an die verschiedenen Stellen gebracht und unweit der Straße im angrenzenden Unterholz abgelegt. Ein Zusammenhang mit 14 verwahrlosten Hunden, die ebenfalls Ende März 2019 in einem Haus in einer Gemeinde im nördlichen Rhein-Neckar-Kreis beschlagnahmt wurden, besteht laut Polizei nicht.

Woher die Hunde stammen, bleibt nach wie vor ungeklärt.