Vier Verletzte bei schwerem Unfall auf A 6

Sinsheim.Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 6 bei Sinsheim sind vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach Angaben der Polizei übersah der Fahrer eines Kleinlasters gegen 16.30 Uhr verkehrsbedingt vor ihm haltende Fahrzeuge und krachte zunächst in einen Opel Corsa, der dadurch nach rechts gestoßen wurde.

Im Anschluss rammte der Kleinlaster einen Mazda, der nach links abgewiesen wurde und gegen ein weiteres Auto stieß. Ein nachfolgender Wagen wurde außerdem durch herumliegende Teile beschädigt.

Die schwangere Fahrerin des Opel Corsa musste mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die zwei Insassen des Mazda wurden wie der Unfallverursache mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Drei der unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die A 6 war im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Währenddessen wurde der Verkehr in Sinsheim-Süd ausgeleitet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, es kam zu einer Staubildung von bis zu acht Kilometer Länge. Am Abend war noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 55 000 Euro geschätzt.