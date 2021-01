Vier Verletzte bei Zimmerbrand

Schwetzingen.In Schwetzingen ist am Samstagabend ein Zimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Feuer in der Dortmunderstraße wurden vier Personen leicht verletzt. 28 Einsatzkräfte der Freiwillen Feuerwehr Schwetzingen rückten am Abend aus. Laut Polizei konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die verletzten Personen hielten sich demnach in der Wohnung auf, als der Brand ausbrach.

Die Wohnung sei nach dem Brand nicht mehr bewohnbar gewesen und es sei ein Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro entstanden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

