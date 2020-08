Vier weitere Infektionen bestätigt

Sinsheim.Im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in einer rumänisch-christlichen Glaubensgemeinde in Sinsheim meldet das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises vier weitere positive Fälle. Wie eine Sprecherin am Montag auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich dabei um Menschen, die zuvor als Kontaktpersonen der Kategorie I ermittelt worden waren und nun positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Nach den neuesten Erkenntnissen ist das Infektionsgeschehen in der religiösen Gemeinschaft „aller Wahrscheinlichkeit nach“ auf Besuche in einer anderen rumänischen Glaubensgemeinschaft in Pforzheim Mitte Juli zurückzuführen, teilte die Sprecherin mit.

Alle Abstriche genommen

Wie berichtet, waren vergangene Woche bei einer Flächentestung in der Sinsheimer Gemeinde 40 von 105 anwesenden Mitgliedern positiv getestet worden. 16 davon kamen aus Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, die meisten aus Sinsheim. Die Ermittlungen haben laut Landratsamt inzwischen 43 Kontaktpersonen der Kategorie I ergeben, die alle unter Quarantäne gestellt wurden. Im Zuständigkeitsbereich des Rhein-Neckar-Kreises seien inzwischen alle notwendigen Tests erfolgt, so die Sprecherin. „Noch ausstehende Testungen von Personen in anderen Landkreisen wurden an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben“, sagte sie.

Neben dem Rhein-Neckar-Kreis kommen die Mitglieder der religiösen Organisation aus den Landkreisen Heilbronn und Karlsruhe. 77 Tests standen unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Ergebnisse vergangene Woche noch aus. jei

