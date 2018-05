Viernheim: Geldautomat im Rhein-Neckar-Zentrum gesprengt

Anzeige

Video Lokales Viernheim: Geldautomat in Rhein-Neckar-Zentrum gesprengt

Nach Einschätzung der Polizei in Gießen, die bei Geldautomatensprengungen für ganz Hessen zuständig ist, sind bei diesen Taten oft Banden am Werk. So gebe es gebe sowohl Hinweise auf verschiedene Gruppen aus Osteuropa, als auch auf Täter aus den Benelux-Staaten, oft mit marokkanischen Wurzeln, sagte Polizeisprecher Jörg Reinemer.

"Die Täter setzten sich einem hohen Risiko aus", warnte Reinemer. Sie müssten schon eine gewisse Erfahrung haben, sagte Polizeisprecherin Christiane Kobus in Darmstadt. Die Größe des Hohlraums, in den das Gas eingeleitet werde, sei vorher nicht genau bekannt. "Plötzlich fliegt einem was um die Ohren, oder es bricht etwas nieder."

Dabei können sich die Kriminellen noch nicht einmal einer hohen Beute sicher sein: Mal fallen ihnen hunderttausend Euro in die Hände, oft gehen sie aber auch leer aus, wie Reinemer sagt. "Der Erfolg ist sehr ungewiss." Es lasse sich vorher nicht genau berechnen, welche Teile herausgesprengt und beschädigt würden. Oft müssten die Täter mit einer Flex weiter arbeiten.

Von acht Geldautomatensprengungen in diesem Jahr sei dies die erste gewesen, bei der die Täter Beute gemacht haben. Im vergangenen Jahr waren zum gleichen Zeitpunkt bereits 17 Automatensprengungen registriert worden. 2017 war bislang auch das Rekordjahr in Hessen: 38 Mal wurden Automaten gesprengt, 10 Mal kamen die Täter dabei nicht an Geld, wie Reinemer berichtet.

In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hätten die Täter 2017 auch sehr oft zugeschlagen. In Rheinland-Pfalz wurden 23 Sprengungen registriert und im laufenden Jahr bereits 14.

In der Vergangenheit war es auch in Nordbaden zu Sprengungen gekommen. In Baden-Württemberg sind 2017 weniger Bankautomaten gesprengt worden als im Jahr davor. Das hatte das Landeskriminalamt in Stuttgart im Januar mitgeteilt. Allerdings stieg die Zahl der Fälle, in denen die Täter Beute machten. So kamen die Unbekannten im vergangenen Jahr in zehn Fällen an das Geld heran - das gelang ihnen 2016 nur in vier Fällen. Insgesamt wurden 2017 in Baden-Württemberg 17 Automaten gesprengt, 5 weniger als noch vor zwei Jahren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 06252/7060 zu melden.