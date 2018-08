Viernheim: Polizei wegen misshandelter Pferde alarmiert – Tier muss eingeschläfert werden

Viernheim.Besorgte Nachbarn haben am Samstagabend in Viernheim die Polizei gerufen, weil ein Pferdehalter seine Tiere vernachlässigt und misshandelt haben soll. Beim Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass alle drei Pferde tatsächlich in sehr schlechter Verfassung waren. Ein Tierarzt musste schließlich sogar eines der Pferde einschläfern.

Wie die Berufstierrettung Rhein-Neckar am Sonntag mitteilte, waren die Tierschützer am Samstagabend von der Polizei zur fachlichen Unterstützung hinzugerufen worden. Nach Angaben der Tierexperten wurden auf dem Anwesen zwei der Pferde dauerhaft in dunklen Boxen gehalten und hatten unter anderem keinen Zugang zu Wasser. Die Polizei bestätigte am Sonntag auf Nachfrage, dass die Beamten vor Ort zusammen mit der Berufstierrettung Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt hätten. So habe eines der Pferde eine blutende Wunde aufgewiesen. Ein hinzugerufener Tierarzt habe das Tier schließlich einschläfern müssen.

Die Polizei war zunächst gerufen worden, weil der Halter das Pferd vorsätzlich mit einer Mistgabel verletzt haben soll. Dies konnte die Polizei am Sonntag jedoch nicht bestätigen, lediglich eine schwere Verletzung sei festgstellt worden.

Die zwei weiteren Pferde wurden schließlich von der Polizei sichergestellt. Die Beamten leiteten „von Amts wegen“ eine Anzeige wegen Tierquälerei gegen den Halter ein.