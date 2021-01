Virus-Mutation in Kita in Gorxheimertal nachgewiesen

Bergstraße.In einer Kindertagesstätte in Gorxheimertal ist eine Virus-Mutation nachgewiesen worden. Das teilte der Landkreis Bergstraße am Freitagnachmittag mit. Demnach war zuvor ein Sars-Cov-2-Infektionsgeschehen in der Einrichtung festgestellt worden. Ein entsprechender Vorbefund über die Virus-Mutation liegt dem Bergsträßer Gesundheitsamt bereits vor. Eine labortechnische Untersuchung soll Gewissheit bringen, um welche Variante es sich genau handelt.

Die betroffene Kita wurde vorerst komplett geschlossen. Die Infizierten sowie deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Eine Reihentestung ist vorgesehen.

