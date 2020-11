Vogelfreunde füllen wieder Futterstämme

Ilvesheim.Die Ilvesheimer Vogelfreunde füllen auch dieses Jahr wieder leere Futterstämme mit Winterfutter. Das teilte der Verein mit. Der Verein kann außerdem auch wieder selbstgefertigte Futterstämme anbieten. Die leeren Futterstämme können am Freitag, 6. November, ab 15 Uhr und am darauf folgenden Samstag, 7. November, ab 8 Uhr bei Wolfgang Spietzack in der Neuen Schulstraße 24 zum Füllen abgegeben werden – mit Namen und Telefonnummer versehen. Da das Apfelsaftfest nicht stattfinden konnte, bietet der Verein dabei auch die Möglichkeit, den diesjährigen „Vogelweide-Apfelsaft“, abgefüllt in Ein-Liter-Glasflaschen, sowie Honig und Marmelade zu erwerben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.11.2020