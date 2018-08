Vollsperrung angekündigt

Ab Herbst soll der Verkehr auf der ausgebauten Seite rollen. © Zinke

Sinsheim.Die Bauarbeiten auf der A 6 zwischen Sinsheim und Wiesloch liegen im Zeitplan. Wie der Betreiber ViA6West mitteilt, steht deshalb im September eine Vollsperrung an. Für den Abbruch einer Brücke zwischen Horrenbach-Balzfeld und Mühlhausen-Tarinbach muss die A 6 am Samstag, 15. September, 20 Uhr, bis Sonntag, 16. September, 22 Uhr, zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim voll gesperrt werden. Am Sonntag, 23. September, von 2 Uhr bis 7 Uhr morgens, werde die Strecke zum Einbau der Behelfsbrücke ein zweites Mal voll gesperrt.

Autofahrer sollten die Umleitungsstrecke U 68 nutzen und den Bereich weiträumig umfahren. sin

