Volltrunkene Fahrer gestoppt

Rhein-Neckar.Die Hauptstraße im südpfälzischen Kirrweiler hat sich ein Lkw-Fahrer als Platz für ein Schläfchen ausgesucht. Wie die Landauer Polizei mitteilte, hatten die Beamten Mühe, den betrunkenen Brummi-Fahrer überhaupt aufzuwecken. Da ein Alkoholtest 2,37 Promille ergab, musste der Ukrainer die Einsatzkräfte zur Wache begleiten und seinen Führerschein abgeben. Ihm droht ein Strafverfahren.

Ein Schlangenlinien fahrender VW erregte im südpfälzischen Wörth die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer, die die Polizei alarmierten. Die entdeckte den beschriebenen Wagen auf einem Parkplatz, auf dem der 58-jährige Fahrer offensichtlich eine Pause eingelegt hatte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 2,5 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen, sein Pkw blieb abgeschlossen auf dem Parkplatz in Wörth zurück. Mit 2,3 Promille im Blut rammte eine 63 Jahre alte Skoda-Fahrerin in Speyer einen Zaun, ohne anzuhalten. Zeugen merkten sich das Kennzeichen und die Frau wurde kurz darauf aus dem Verkehr gezogen.

Zusammenstoß auf Parkplatz

Weil ein 48-jähriger Fahrer auf einem Speyerer Parkplatz gegen das entgegenkommende Auto eines 26 Jahre alten Mannes stieß, muss dieser nun mit einer Anzeige rechnen. An der Kollision war der 26-Jährige zwar nicht schuld, er hatte aber 2,22 Promille Alkohol im Blut, stand unter Drogen und hat keinen Führerschein. Zum Glück nicht mit dem Auto unterwegs war ein 41 Jahre alter Mann, der in einem Neustadter Supermarkt bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde. Laut Polizei hatte er „rekordverdächtige“ 3,64 Promille Alkohol im Blut. „Was ihm offensichtlich nicht reichte, denn unter dem Diebesgut waren auch Alkoholika“, so ein Polizeisprecher. sin

