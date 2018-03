Vom Acker auf den Teller

Anzeige

Neustadt.Vom Acker bis auf den Teller führt der Weg der Kartoffeln beim landesweiten Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ in Rheinland-Pfalz. Praxisnah und fächerübergreifend werden die Schüler dabei an das Thema gesunde Ernährung herangeführt. Dazu pflanzen die „Kids“ die Knollen im Schulgarten oder – neu – in zur Verfügung gestellten Hochbeeten selbst an und kümmern sich bis zur Ernte um die Pflege. Zur neuen Saison haben sich laut Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ bereits mehr als 100 Schulen angemeldet. Die – verlängerte – Frist läuft bis 9. März.