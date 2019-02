Vom ungeliebten Gebilde zum Wir-Gefühl

Bad Dürkheim.Eigentlich hat die Geschichte nicht gut angefangen: Als der Landkreis Bad Dürkheim 1969 im Zuge einer Gebietsreform aus den Kreisen Neustadt und Frankenthal zusammengesetzt wurde, hagelte es Klagen gegen das Land. „Es war zunächst ein etwas künstliches Gebilde, und manch einer war nicht glücklich darüber“, blickt der heutige Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld zurück.

Prägendes Autokennzeichen

Mittlerweile sei der Kreis zusammengewachsen und die Menschen identifizierten sich mit ihm. „Vor allem mit den typischen Buchstaben auf dem Autokennzeichen DÜW“, verrät der Landrat. Deshalb wolle man die Erfolgsgeschichte zum 50. Geburtstag mit vielen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2019 feiern

Los geht’ s am Sonntag, 17. März mit einem Bürgerempfang und einer Ausstellung: „Gezeigt werden historische Karten aus dem 16. und 18. Jahrhundert, die einen ungewöhnlichen Blick auf den Landkreis Bad Dürkheim werfen“, berichtet Ihlenfeld. Die Originale, die Herbert Kempf gesammelt hat, befinden sich im Archiv des Rhein-Neckar-Kreises, gezeigt werden Reproduktionen. „Es ist eine spannende Reise, in den alten Karten zu stöbern und die alten Schreibweisen oder Gebietsgrenzen zu entdecken, die es heute nicht mehr gibt.“ Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende April.

Für geladene Gäste organisiert der Kreis am 5. April einen Festakt auf dem Hambacher Schloss, dem man sich immer noch sehr verbunden fühle. Schließlich war der Sitz der Kreisverwaltung bis 1982 noch in Neustadt. Ebenfalls im April soll ein Buch erscheinen, das Menschen und Geschichten bündelt und auf 50 Jahre Kreisverwaltung zurückschaut. „Es ist keine typische Chronik, sondern ein Lesebuch, das man immer wieder aufschlagen kann“, verspricht Ihlenfeld. Ein fröhliches Geburtstagsspektakel soll das Sommerfest am 8. Juni werden, bei dem auf zwei Bühnen ein Musikprogramm geboten wird. „Die Getränke gibt es aus einem limitierten Schoppenglas mit Jubiläumslogo, das gegen Pfand ausgegeben und gerne behalten werden darf.“ Am 30. Juni organisiert der Motorradclub Haßloch gemeinsam mit den „Lambrecht Classic“ eine Oldtimerfahrt durch den Kreis.

Eine große Ausstellung mit Fotografien aus 50 Jahren soll ab 13. Oktober im Foyer des Kreishauses zu sehen sein. „Welche Orte sehen heute ganz anderes aus? Und welche Ereignisse haben uns besonders bewegt? Wir suchen schon eifrig nach Bildmaterial und jeder kann sich an der Ausstellung beteiligen“, ermutigt Ihlenfeld Kreisbürger, in ihren Fotoalben zu stöbern. Jedes Bild, das zwischen 1969 und 2019 entstanden ist, könne eingescannt und zur Vorauswahl an die Verwaltung gemailt werden. sin

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019