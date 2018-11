Von Sattelzug mitgeschleift

Ein Auto verkeilte sich mit einem Lkw und wurde mitgezogen. © polizei

Rhein-Neckar.Zwei größere Unfälle haben am Wochenende für Sperrungen und Stau auf der Autobahn 65 gesorgt. Wie die Polizei berichtete, war ein 44-jähriger Rumäne in der Nacht zum Sonntag mit einem Transporter samt Anhängergespann in Richtung Karlsruhe unterwegs. Weil er deutlich zu schnell fuhr, geriet der Anhänger, auf dem ein BMW geladen war, auf Höhe der Raststätte Pfälzer Weinstraße ins Schlingern. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Gespann, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Leitplanke. Nach etwa 20 Metern lenkte er nach links, kollidierte dort mit der Mittelleitplanke und brachte den Transporter dort schließlich zum Stehen. Das Gespann blockierte die Fahrbahn für etwa eineinhalb Stunden. Es entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro.

Bereits am Freitag stießen im Bereich der Ausfahrt Edenkoben ein Auto und ein Lkw zusammen. Der Wagen drehte sich dabei einmal um die eigene Achse, verkeilte sich am Auflieger und wurde meterweit mitgeschleift. Verletzt wurde niemand, die Fahrer im Alter von 48 und 52 Jahren beschuldigten sich gegenseitig. Den Schaden beziffert die Polizei auf 18 000 Euro. Der Verkehr musste umgeleitet werden. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018