Vorbelasteter Mann läuft auf Gleisen

Frankenthal.Bundespolizisten verhafteten am Samstagnachmittag einen 27-Jährigen am Bahnhof in Frankenthal. Die Beamten waren anlässlich des Faschingsumzugs eingesetzt, als der mit „FBI-Jacke“ verkleidete Umzugsbesucher direkt vor ihren den Augen die Gleise von Bahnsteig 1 auf 2 überquerte. Bei der anschließenden Ausweiskontrolle um die Ordnungswidrigkeit zu ahnden, stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Die Staatsanwaltschaft Mannheim suchte ihn, da er wegen Schwarzfahrens noch eine Geldstrafe zu bezahlen hatte. Eine verständigte Freundin bezahlte die 230 Euro und ersparte ihm so einen Gefängnisaufenthalt. Wegen der Gleisüberschreitung erwartet den Mannheimer wieder ein Bußgeld. sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.03.2019